2 min 17 s

Allemagne : un néonazi change de genre

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

L'ex-chef néonazi Sven Liebich, condamné pour incitation à la haine, a utilisé une loi sur l'autodétermination du genre pour purger sa peine en prison pour femmes. Les précisions de notre correspondante Hélène Khol en direct de Berlin.