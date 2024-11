TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 24 s

Amérique latine / UE : la bataille du Mercosur

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Le Mercosur est en négociation depuis 30 ans entre l'Union Européenne et 5 pays d'Amérique du Sud. Ce traité de libre-échange est au coeur de la contestation des agriculteurs en Europe, notamment en France et en Belgique. Explications de Pascal De Lima, économiste de l'innovation et enseignant à Sciences-Po.