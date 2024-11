TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Apec : ultime rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Ce samedi à Lima, au Pérou, s'est achevé le sommet de l'Apec, la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Commerce, investissement et croissance durable étaient au programme des échanges, et un ultime tête-à-tête entre Joe Biden et Xi Jinping.