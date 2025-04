TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 55 s

Arctique : 40% du territoire canadien, zone très convoitée

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Certaines zones à travers le monde sont devenues de véritables enjeux militaires, économiques et stratégiques. Ainsi en est-il de l'Arctique et de ses eaux, revendiqués à la fois par le Canada, la Russie et le Groenland. Comment affirmer la présence canadienne devant la montée des tensions dans cette zone, qui représente 40% de son territoire ?