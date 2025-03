TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 23 s

Argentine : défense des retraités, heurts entre policiers et manifestants

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Des violents affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants à Buenos Aires, lors d'une nouvelle marche pour la défense des retraites. Selon un dernier bilan du gouvernement argentin, au moins 20 personnes ont été blessées et plus d'une centaine arrêtée.