Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 6 s
Argentine : Milei accusé de corruption via sa s?ur
Le
29 Aoû. 2025 à 22h50 (TU)
Mis à jour le
29 Aoû. 2025 à 22h52 (TU)
Par
TV5MONDE
MAY VALLAUD
Le président argentin Javier Milei est éclaboussé par un scandale de corruption impliquant sa soeur Karina, accusée de participer à un système de pots-de-vin liés à l'achat de médicaments à l'Agence nationale du handicap.
International
À la une
États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU
États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU
International
Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres
International
L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"
Afrique
Une embarcation chavire au large de la Mauritanie: 69 morts, selon un nouveau bilan
Afrique
Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?
International
Thaïlande : la Cour constitutionnelle destitue la Première ministre Paetongtarn Shinawatra
International
Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran
Afrique
Togo : deux militants citoyens enlevés dans un contexte de répression
Afrique
Présidentielle au Cameroun : "L'opposition est fragmentée, égoïste et égocentrée", dénonce l’écrivaine Calixthe Beyala
TERRIENNES
"Allah est lesbienne": la militante féministe Ibtissame Lachgar poursuivie pour blasphème au Maroc reste en prison
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE