Argentine : Milei accusé de corruption via sa s?ur

Le
29 Aoû. 2025 à 22h50 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
MAY VALLAUD
Le président argentin Javier Milei est éclaboussé par un scandale de corruption impliquant sa soeur Karina, accusée de participer à un système de pots-de-vin liés à l'achat de médicaments à l'Agence nationale du handicap.
