Argentine : Milei accusé de corruption via sa s?ur

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Le président argentin Javier Milei est éclaboussé par un scandale de corruption impliquant sa soeur Karina, accusée de participer à un système de pots-de-vin liés à l'achat de médicaments à l'Agence nationale du handicap.