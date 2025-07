Assemblée parlementaire de la Francophonie : à quoi sert-elle ?

La 50ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), organisée par l’Assemblée nationale et le Sénat, a lieu à Paris du 9 au 13 juillet. À cette occasion, plus de 60 pays francophones sont représentés et 30 présidents de parlement étrangers participent à des travaux dans les deux chambres du Parlement français. Hilarion Etong, député camerounais et président de l'APF, est notre invité.