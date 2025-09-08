Attaque à Jérusalem-Est: au moins six morts et plusieurs blessés

Au moins six personnes ont été tuées dans une attaque anti-israélienne ce lundi 8 septembre. Elle est l'une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza. Le Premier ministre israélien menace d'appliquer "des mesures encore plus strictes".

Il était tôt le matin, ce lundi 8 septembre, lorsque deux hommes ont ouvert le feu à un arrêt de bus de Jérusalem-Est. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, dans le secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Le bilan s'élève à six morts et au moins huit blessés. Les assaillants, eux, ont été immédiatement neutralisés.

"Nous avons enlevé nos ceintures pour faire des garrots aux blessés"

"Deux terroristes sont venus ici au carrefour de Ramot. Ils ont commencé à tirer sur des civils qui attendaient le bus et aussi sur d'autres personnes qui étaient dans le bus, témoigne Sonny Chehebar, ambulancier présent sur les lieux. La sécurité civile est toujours sur place pour traiter tous ces patients et les transporter vers des hôpitaux à proximité".

À lire aussi Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas

Dans un communiqué émis par le Magen Davis Adom, équivalent de la Croix-Rouge, l'infirmer Fadi Dekaidek décrit une "scène très difficile": "Les blessés étaient allongés sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus, certains d'entre eux étaient inconscients".

Image Description Le personnel de secours nettoie les taches de sang sur les lieux d'une fusillade perpétrée par deux tireurs palestiniens. Jérusalem, le lundi 8 septembre 2025. Crédits © AP Photo/Mahmoud Illean

"Je marchais dans cette direction, quand j'ai entendu des coups de feu. Nous avons couru et nous sommes couchés sur la route", se remémore Chaim Kelin, témoin de l'attaque. Après, je suis revenu ici aider les gens. Nous avons enlevé nos ceintures pour faire des garrots aux blessés".

"N ous appliquerons des mesures encore plus strictes"

Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de la guerre à Gaza. Présents sur les lieux, "un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants", indique un communiqué de la police, précisant que "leurs décès ont été confirmés".

À lire aussi Flottille pour Gaza : quel rôle de l'Afrique dans ce convoi humanitaire ?

Après une réunion avec les responsables des services de sécurité, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, s'est rendu sur place. Il a affirmé que son gouvernement est "en guerre contre le terrorisme sur plusieurs fronts" et a menacé d'assiéger "les villages d'où les meurtriers sont venus".

Image Description Le Premier ministre israélien se rend sur les lieux d'une fusillade perpétrée par deux tireurs palestiniens, qui a fait plusieurs morts et blessés à un arrêt de bus à Jérusalem, lundi 8 septembre 2025. Crédits © AP Photo/Mahmoud Illean

"Nous aurons tous ceux qui les ont aidés et nous appliquerons des mesures encore plus strictes, met en garde Benjamin Netanyahou. Je veux dire cela aussi clairement que possible : ces meurtres, ces attaques sur tous les fronts, ne nous découragent pas".

Le Hamas a salué l'attaque et a affirmé que les responsables sont des Palestiniens. Les dirigeants occidentaux ont réagi en condamnant l'attentat et appellent à trouver une solution politique.