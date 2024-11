TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Attaque russe massive en Ukraine

La Russie a annoncé ce lundi 18 novembre au matin avoir abattu 59 drones ukrainiens, au-dessus des régions frontalières de l'Ukraine et dans la région de Moscou. Et ce week-end, c'est le réseau énergétique ukrainien qui a été la cible d'une attaque massive de la Russie, l'une des plus grandes selon Kiev. Bilan : au moins 9 morts.