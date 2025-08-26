TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Australie : expulsion de l'ambassadeur d'Iran à Canberra

Par TV5MONDE Philippine De Clermont-Tonnerre

L'Australie a décidé d'expulser 4 diplomates iraniens, dont l'ambassadeur d'Iran à Canberra. Selon les autorités australiennes, l'Iran serait en effet à l'origine d'attaques antisémites à Melbourne et à Sydney. Téhéran dément.