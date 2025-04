Aux États-Unis, une juge arrêtée pour obstruction à la justice et dissimulation d'un individu recherché

Une juge fédérale de l'État de Wisconsin, Hannah Dugan, a été inculpée pour obstruction à la justice et dissimulation d'un individu recherché par les services de l'immigration.

Une juge fédérale de l'État de Wisconsin, Hannah Dugan, a été inculpée pour obstruction à la justice et dissimulation d'un individu recherché par les services de l'immigration. Elle a été arrêtée par le FBI après avoir aidé un migrant à échapper à son arrestation lors d'une audience. Cette affaire a suscité des réactions politiques et a été perçue comme une escalade dans le conflit entre l'administration Trump et le système judiciaire.