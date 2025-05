Bande de Gaza, comment mettre fin à l'horreur ?

Après plus de 19 mois de guerre dans la bande de Gaza, l'enclave n'est plus qu'un champ de ruines. Le bilan humain est lourd : plus de 53 000 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. Entretien avec le journaliste palestinien Rami Abou Jamous en direct de Gaza ville et Elie Barnavi, figure de la gauche israélienne, historien et ancien ambassadeur.