Bande de Gaza : des frappes israéliennes font plus de 60 morts

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Israël poursuit son offensive aérienne et terrestre contre le Hamas à Gaza. Ces dernières heures, ce sont plus de soixante personnes qui ont été tuées, dont des enfants. L'offensive sera encore plus vaste, si les otages ne sont pas libérés, menace encore Israël.