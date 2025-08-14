Chargement du lecteur...
2 min
Partager

Bande de Gaza : étudier, la faim du rêve

Le
14 Aoû. 2025 à 08h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
MAY VALLAUD
À Gaza, pour la population, se nourrir est un défi quotidien. Cette guerre a aussi mis entre parenthèses les études et la scolarité de milliers de jeunes. Gaza, où la quasi-totalité des écoles et universités est détruite.
International

À la une

Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine: Donald Trump menace Vladimir Poutine de "conséquences très graves" en cas d'échec au sommet en Alaska

International

Zelensky appelle à contrer toute "tromperie" russe

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

International

Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève

International

La Corée du Nord dément le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière avec le Sud

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

TERRIENNES

Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat

International

Les migrants inquiets de l'accord franco-britannique, mais les traversées continuent

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?