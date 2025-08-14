TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min

Bande de Gaza : étudier, la faim du rêve

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

À Gaza, pour la population, se nourrir est un défi quotidien. Cette guerre a aussi mis entre parenthèses les études et la scolarité de milliers de jeunes. Gaza, où la quasi-totalité des écoles et universités est détruite.