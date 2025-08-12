TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min

Bande de Gaza : étudier, la faim d'un rêve

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Près de 95% des écoles et des universités sont endommagées ou détruites, selon l'ONU. Dans ce champ de ruines, impossible de continuer à étudier. L'avenir de la plupart des étudiants de Gaza est donc plus qu'incertain.