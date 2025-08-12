Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min
Bande de Gaza : étudier, la faim d'un rêve
Le
12 Aoû. 2025 à 17h20 (TU)
Mis à jour le
12 Aoû. 2025 à 17h23 (TU)
Par
TV5MONDE
MAY VALLAUD
Près de 95% des écoles et des universités sont endommagées ou détruites, selon l'ONU. Dans ce champ de ruines, impossible de continuer à étudier. L'avenir de la plupart des étudiants de Gaza est donc plus qu'incertain.
International
À la une
International
Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement
International
Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants
Afrique
"Il joue sur l'émotion": les fonctionnaires "milliardaires" au Sénégal ciblés par Sonko, fantasme ou réalité?
International
"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza
International
Trump déploie les militaires de la Garde nationale pour "nettoyer" Washington
International
La COP brésilienne promettra moins et agira plus, dit son président à l'AFP
International
Panne géante d'électricité en Irak, à cause de la canicule et d'une surconsommation
International
"Couloirs protégés", "zone de sécurité"... Les nouveaux détails du plan de Netanyahu pour Gaza
Afrique
RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?
International
Sécheresse: plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen affectés depuis avril
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE