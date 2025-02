TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 43 s

Bande de Gaza : le retour de quatre corps d'otages en Israël

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Selon l'armée israélienne, l'un des quatre corps remis par le Hamas est celui d'une personne non identifiée et n'est pas l'otage Shiri Bibas. L'armée affirme également que les deux enfants otages du Hamas à Gaza ont été tués par leurs ravisseurs pendant leur captivité, et non dans des bombardements israéliens, comme l'affirme le Hamas.