TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 47 s

Bande de Gaza : Les bombardements et raids israéliens se poursuivent

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Ce dimanche marque le 79ème jour de conflit entre Israël et le Hamas. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le bilan est de plus de 20.250 morts dans la Bande de Gaza, où les raids israéliens et les combats au sol continuent.