TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 35 s

Bande de Gaza : l'hôpital al-Nasser débordé par l'afflux de blessés

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

La ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza est le théâtre d'affrontements de plus en plus intenses et violents. Chaque jour, des civils affluent à l'hôpital Al-Nasser où la situation est désastreuse.