TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 7 s

Bande de Gaza : tués parce que journalistes

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

La mort de 6 journalistes palestiniens dans la bande de Gaza qui travaillaient pour la plupart pour la chaîne Al-Jazeera. L'ONU condamne et accuse ouvertement Israël d'avoir visé la tente où ils se trouvaient.