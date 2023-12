TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 20 s

Bangladesh : des innovations pour tenter de s'adapter au défi climatique

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Une architecte du Bangladesh a imaginé des petites maisons en bambou et en tôle pour aider les habitants à résister aux inondations géantes dans le pays. Les intempéries dévastatrices sont en effet de plus en plus fréquentes avec le changement climatique.