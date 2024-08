TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Bangladesh : la Première ministre en fuite

Par TV5MONDE

Un mois après le début des violentes émeutes anti-gouvernementales qui ont fait au moins 300 morts, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a présenté sa démission et a fui le pays. L'armée se dit "aux côtés du peuple" et va former un gouvernement intérimaire.