1 min 55 s

Bangladesh : le prix Nobel de la Paix aux commandes

Le nouveau premier ministre et Prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus a prêté serment. Il a promis de rétablir la loi et l'ordre et lance un appel au calme. Le Bangladesh est secoué par des affrontements et des violences, depuis début juillet. La minorité hindoue, la plus importante du pays, est particulièrement ciblée.