Bangladesh : Muhammad Yunus attendu à Dacca pour former un gouvernement

Par Louisa Abrit

Le prix Nobel Muhammad Yunus est attendu au Bangladesh pour former un gouvernement intérimaire. Il a pris l'avion hier et arrive dans un pays divisé et meurtri par plusieurs jours de violences meurtrière après la chute du régime.