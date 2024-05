TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 25 s

BD : "Octopolis", entre père et mer

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

C'est un grand plongeon dans les profondeurs de l'océan à travers un roman graphique. "Octopolis" est un polar écologique captivant publié aux éditions Daniel Maghen. Son auteur, le dessinateur et peintre Gaétan Nocq, nous propose "une quête familiale et parallèlement on va rentrer dans un récit scientifique qui nous emmène aux origines de la vie dans les océans."