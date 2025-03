TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 26 s

Belgique : grève nationale contre les mesures de la coalition Arizona

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

La Belgique connaît, lundi 31 mars 2025, une grève nationale à l'appel des deux plus grands syndicats, vent debout contre les projets de réforme du nouveau Premier ministre, le conservateur flamand Bart De Wever. Les raisons de cette grande grève nationale, les revendications... On en parle avec Jean Faniel, le directeur général du CRISP à Bruxelles, le Centre de recherche et d'information socio-politiques.