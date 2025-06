TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 29 s

Biodiversité : état des fonds marins sur la côte atlantique de Terre-Neuve

Par TV5MONDE CATHERINE FRANÇOIS

Les travaux menés depuis 20 ans, par un professeur et son équipe sur la faune et la flore des eaux froides sur la côte atlantique de l'île de Terre-Neuve, permettent de se rendre compte de l'évolution de la menace qui pèse sur les océans. Les changements climatiques et les activités humaines sont les principales raisons de ses bousculements.