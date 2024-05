TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Birmanie : la population des camps confrontée à la pénurie d'eau potable

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Depuis plusieurs semaines, toute l'Asie du Sud-Est suffoque, avec des vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus fréquentes et longues en raison du changement climatique. Dans certaines régions en Birmanie, l'accès à l'eau potable est problématique et la pénurie touche, en premier lieu, la population des camps de déplacés déjà fragilisée par le conflit civil.