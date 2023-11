Birmanie : poursuite des combats entre l'armée et des groupes rebelles

Les combats font rage depuis trois semaines entre l'armée et des groupes rebelles. Une alliance armée de groupes ethniques minoritaires mène depuis, fin octobre, une offensive d'envergure contre la junte au pouvoir, menacée comme jamais depuis son putsch. Au moins 75 civils ont été tués et plus de 200.000 personnes ont été déplacées.