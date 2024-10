TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 1 s

Bolivie : affrontements violents

Par Loup Bureau

Le pays est paralysé depuis plus de deux semaines : les partisans de l'ex-président Evo Morales bloquent les principales routes du pays pour réclamer le départ du chef de l'État Luis Arce. Le face à face est de plus en plus tendu avec la police anti-émeute.