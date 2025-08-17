TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 59 s

Bolivie : après 20 ans d'hégémonie, la gauche face à un tournant

Par TV5MONDE CLARA DE ANTONI

Il y a 20 ans, la gauche accédait au pouvoir avec Evo Morales. Aujourd'hui, la crise économique dans le pays est si grave que l'actuel président Luis Arce renonce à briguer un second mandat. La droite pourrait bien tirer son épingle du jeu.