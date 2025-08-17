Chargement du lecteur...
Bolivie : après 20 ans d'hégémonie, la gauche face à un tournant

Le
17 Aoû. 2025 à 16h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI
Il y a 20 ans, la gauche accédait au pouvoir avec Evo Morales. Aujourd'hui, la crise économique dans le pays est si grave que l'actuel président Luis Arce renonce à briguer un second mandat. La droite pourrait bien tirer son épingle du jeu.
