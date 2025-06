TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 1 s

Bombardements sur l'Iran : Donald Trump entre en guerre

Par TV5MONDE Élisabeth Guédel ELISABETH GUEDEL

Donald Trump a donc pris sa décision : les Etats-Unis ont attaqué les sites nucléaires iraniens. L'opération "Marteau de minuit" marque une nouvelle étape dans les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Analyse de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel et Bertrand Badie, professeur, spécialiste des relations internationales.