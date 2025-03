TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 2 s

Boualem Sansal : l'écrivain condamné à 5 ans de prison en Algérie

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

Un tribunal algérien a condamné jeudi à cinq ans de prison ferme l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis novembre et au c?ur de la plus grave crise diplomatique entre Paris et Alger depuis des décennies. Analyse de notre éditorialiste Slimane Zeghidour.