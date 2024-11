TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Brésil : 59 et 78 ans de prison pour les assassins de Marielle Franco

Au Brésil, des peines exemplaires ont été prononcées contre les deux assassins d'une conseillère municipale de Rio de Janeiro, la militante noire LGBT et féministe Marielle Franco, tuée en 2018. Le tireur a été condamné à plus de 78 ans et son complice à plus de 59 ans.