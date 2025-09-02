Chargement du lecteur...
Brésil : dans la phase finale


02 Sep. 2025



ANTOINE DELPIERRE
Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, va bientôt être fixé sur son sort. Le procès de l'ex-président est entré dans sa dernière phase. Il est jugé pour avoir tenté de renverser les institutions du pays après sa défaite face au président Lula.
