Brésil : dans la phase finale

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, va bientôt être fixé sur son sort. Le procès de l'ex-président est entré dans sa dernière phase. Il est jugé pour avoir tenté de renverser les institutions du pays après sa défaite face au président Lula.