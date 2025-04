TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Brésil : "la même voix et le même pouvoir"

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Une marche a été organisée par plusieurs milliers d'autochtones d'Amazonie et d'Océanie. Ils sont rassemblés à Brasilia jusqu'à vendredi. Les leaders des communautés indigènes et locales revendiquent le droit à la même légitimité et le même pouvoir décisionnaire que les représentants des pays lors de la Cop30 qui aura lieu en novembre dans la ville amazonienne de Bélem.