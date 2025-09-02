Chargement du lecteur...
Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

02 Sep. 2025 à 13h17 (TU)
ANTOINE DELPIERRE
Jair Bolsonaro n'assistera pas à la dernière phase de son procès. L'ex-président brésilien est poursuivi par le tribunal électoral et la justice brésilienne pour son rôle présumé dans des tentatives de déstabilisation du pouvoir
Procès Bolsonaro au Brésil: la Cour suprême entre dans la phase finale

