2 min 32 s

Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Jair Bolsonaro n'assistera pas à la dernière phase de son procès. L'ex-président brésilien est poursuivi par le tribunal électoral et la justice brésilienne pour son rôle présumé dans des tentatives de déstabilisation du pouvoir