2 min 2 s

Burundi : la population privée d'électricité depuis le 4 août

Par TV5MONDE ANNE-FLEUR LESPIAUT

À l'origine de cette coupure généralisée qui paralyse l'économie du pays, des travaux de raccordement de la société nationale d'électricité. À Bujumbura, le courant a finalement été rétabli, mais pas encore dans tout le pays.