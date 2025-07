TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 45 s

Cambodge/Thaïlande : rencontre en Malaisie après 5 jours d'affrontements

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Après cinq jours d'affrontements meurtriers entre les deux pays, les Premiers ministres cambodgien et thaïlandais se réunissent en Malaisie. Les échanges de tirs et les frappes aériennes ont fait au moins 35 morts et déplacé environ 200.000 personnes.