Canada et France, deux sociétés pas si éloignées ?

Le Canada est-il plus proche de la France, au niveau culturel et sociétal que de son voisin américain ? On en parle avec Benjmain Boutin, fondateur et président d'honneur de Francophonie sans frontières. Anna Arzoumanov, cotitulaire de la chaire France-Québec sur la liberté d'expression, Pierre Rainville, professeur à l'université de Laval.