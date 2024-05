Ces Français musulmans qui "aiment la France, mais qui la quittent"

"La France, tu l'aimes mais tu la quittes" est une enquête sur les discriminations que subissent des Français de confession musulmane. Nos invités : Olivier Esteves, professeur des universités (université de Lille), spécialiste du monde anglophone, de l'ethnicité et de l'immigration et Alice Picard, enseignante agrégée de sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire Arènes.