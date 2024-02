TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

14 min 31 s

Ces milliardaires plus forts que les États

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... Points communs : ils sont tous Américains, leurs richesses dépassent l'entendement et ils "sont en train de décider de l'avenir du monde sans que les citoyens n'aient leur mot à dire." Les milliardaires du net et de l'intelligence artificielle sont-ils les nouveaux maîtres du monde ? Christine Kerdellant, journaliste économique et essayiste, a mené l'enquête dans "Ces milliardaires plus forts que les États".