TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min

Chili : rejet par référendum de la nouvelle Constitution

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Malgré ses défauts, la Constitution datant de la dictature d'Augusto Pinochet reste la référence. Pour la deuxième fois en un peu plus d'un an, les 15 millions d'électeurs chiliens ont clairement rejeté un projet de nouvelle Constitution. Ce dernier texte très conservateur n'a pas eu plus de succès que la première version progressiste, portée par le président Gabriel Boric.