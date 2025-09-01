TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 44 s

Chine : 25e sommet de l'OCS

Par TV5MONDE ANNE-FLEUR LESPIAUT

La liste des invités de Xi Jinping est impressionnante pour le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. Avec ses 10 États membres et 16 pays observateurs, l'OCS est volontiers présentée comme un contrepoids à l'Otan.