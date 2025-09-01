Chargement du lecteur...
1 min 44 s
Chine : 25e sommet de l'OCS

Le
01 Sep. 2025 à 12h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ANNE-FLEUR LESPIAUT
La liste des invités de Xi Jinping est impressionnante pour le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. Avec ses 10 États membres et 16 pays observateurs, l'OCS est volontiers présentée comme un contrepoids à l'Otan.
