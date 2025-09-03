TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 3 s

Chine : démonstration de force pour une "Chine inarrêtable"

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Entouré d'une vingtaine de chefs d'État, le dirigeant chinois Xi Jinping a offert à ses invités une parade militaire spectaculaire pour les 80 ans de la victoire de la Chine sur le Japon. Vladimir Poutine et Kim Jong Un étaient aux premières loges.