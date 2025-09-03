Chargement du lecteur...
Chine : démonstration de force pour une "Chine inarrêtable"

Le
03 Sep. 2025 à 10h02 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
SOPHIE GOLSTEIN
Entouré d'une vingtaine de chefs d'État, le dirigeant chinois Xi Jinping a offert à ses invités une parade militaire spectaculaire pour les 80 ans de la victoire de la Chine sur le Japon. Vladimir Poutine et Kim Jong Un étaient aux premières loges.
