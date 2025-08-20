Chargement du lecteur...
1 min 47 s
Chine : le succès des communautés « 100% féminines »

Le
20 Aoû. 2025 à 19h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI
Des lieux 100% féminins, espaces et activités sont exclusivement réservés aux femmes. La tendance connaît un succès croissant en Chine.
