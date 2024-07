TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 41 s

Chine : le typhone Gaemi touche

Par TV5MONDE JULES LALANNE LARRIEU

300 000 personnes évacuées et des trains annulés en Chine. Conséquence du typhon Gaemi qui a frappé les côtes Est et Sud du pays. Gaemi a également touché Taïwan et aggravé les pluies saisonnières aux Philippines, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont tué 20 personnes.