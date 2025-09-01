Chargement du lecteur...
1 min 44 s
Chine : ouverture du 25e sommet de l'OCS

Le
01 Sep. 2025 à 08h20 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ANNE-FLEUR LESPIAUT
Avec ses 10 Etats membres et 16 pays observateurs, l'OCS est présentée comme un contrepoids à l'Otan.
