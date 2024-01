TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Chine - Taïwan : quand l'amour passe outre les frontières et les préjugés

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

J-3 avant la présidentielle et les législatives à Taïwan, un territoire qui alimente la querelle entre la Chine et les États-Unis. Mais ces tensions n'ont pas empêché de faire naître l'amour entre un Taïwanais et un Chinois.