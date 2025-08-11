TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Chine : un diplomate ambitieux disparait

Par TV5MONDE ANTOINE JOUBEAU

Liu Jian-Chao, un influent diplomate pressenti pour le poste de Ministre des Affaires Etrangères a été interpellé puis placé en détention. Aucune raison avancée. Certains y voit une nouvelle purge du gouvernement chinois.