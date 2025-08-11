Chargement du lecteur...
Chine : un diplomate ambitieux disparait

Le
11 Aoû. 2025 à 17h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ANTOINE JOUBEAU
Liu Jian-Chao, un influent diplomate pressenti pour le poste de Ministre des Affaires Etrangères a été interpellé puis placé en détention. Aucune raison avancée. Certains y voit une nouvelle purge du gouvernement chinois.
