Chine : une crise économique inédite secoue la jeunesse

La Chine face à une crise économique inédite. Avec un taux de chômage qui bat des records chez les jeunes et une crise immobilière sans précédent. Pékin reconnaît des "difficultés" économiques mais reste optimiste et fustige le pessimisme de ceux en Occident qui doutent de sa capacité à soutenir la croissance mondiale. Marc Julienne, chercheur et responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI (Institut français des relations internationales) décrypte les enjeux de cette crise.